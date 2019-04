Vivaio Garden inaugura con una grande festa, ricco buffet e promozione 3x2

Eventi

Nuovo Vivaio Garden, uno spazio interamente dedicato alla natura e all'ambiente.

Sboccia la primavera in tutti sensi a Pietracuta di San Leo. Sabato 27 aprile inaugura il nuovo Vivaio Garden, uno spazio interamente dedicato alla natura e all'ambiente con un occhio speciale alla promozione del sociale. La storica azienda sarà lieta di accogliere amici e clienti nei colorati spazi esterni ricchi di piante, fiori, allestimenti, arredo giardino e tanto altro. L'inaugurazione partirà alle 11.30 con un ricco buffet curato dai ragazzi della fondazione "Valmarecchia" e la proposta di una speciale promozione 3x2. Anteprima speciale alle 9.30 con l'incontro tavola rotonda al Teatro di Pietracuta dedicato a "Le cooperative Sociali in Valmarecchia, oltre 30 anni di condivisione - Volti e storie della presenza delle cooperative sociali nei sette comuni dell'Alta Valmarecchia". Un importante appuntamento per parlare di realtà nelle quali le persone vengono aiutate a ritrovare un posto nella società, non solo grazie ad approcci medici ma anche attraverso l'impiego di cooperative dove la manualità si unisce all'ingegno. Tramite un impegno costante, le persone ritrovano equilibrio e serenità. Interverranno Mauro Guerra, sindaco di San Leo, Valerio Giorgis, Presidente cooperative sociali, Roberto Brolli, segretario generale Confcooperative Rimini - Ravenna, Pieralberto Marzocchi Coop Cieli e Terra Nuova, Carlo Brizi, Funzionario area sociale Valmarecchia, Patrizio Bianchi Assessore regionale Emilia Romagna. Moderatore sarà Marco Angeloni, Università di Urbino e Coop la Fraternità.