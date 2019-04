Cambio Euro Dollaro, come è cambiato negli ultimi 15 anni

Attualità

Nazionale

| 16:13 - 15 Aprile 2019

Cambio Euro Dollaro.

Vi siete mai domandati come sia variato il cambio Euro Dollaro negli ultimi 15 anni? Scoprirlo potrebbe essere di interesse, visto e considerato che comprendere quali sono state le logiche che hanno governato il cambio in passato potrebbe essere utile per poter valutare cosa avverrà in futuro.

Con gli esperti di Mercati24 abbiamo dunque voluto fare un piccolo riassunto. Cominciamo dal periodo 2002 – 2007, in cui il dollaro è sceso del 40 per cento, mentre il debito americano è cresciuto del 60 per cento. Nel 2002, un euro valeva 0,87 dollari. Nel 2008 invece il dollaro si è rafforzato del 22%, con le imprese statunitensi che hanno potuto accumulare ingenti risorse durante la crisi finanziaria globale. Alla fine dell'anno, l'euro valeva 1,39 dollari.

Nel 2009, di contro, il dollaro è nuovamente sceso del 20 per cento in virtù dei timori del debito. A dicembre, l'euro valeva 1,43 dollari. Nel 2010 la crisi del debito greco ha rafforzato il dollaro, tanto che alla fine dell'anno l'euro valeva solo 1,32 dollari. Giungiamo così al 2011, anno in cui il valore del dollaro nei confronti dell'euro è sceso del 10%. In seguito ha però riguadagnato terreno, tanto che al 30 dicembre 2011 l'euro valeva 1,30 dollari.

Più vicino a noi, arriviamo al 2012, anno alla cui fine l'euro valeva 1,32 dollari, considerato che il dollaro si era indebolito. Nel 2013 il dollaro ha perso valore nei confronti dell'euro, poiché sembrava, per buona parte d’anno, che l'Unione Europea stesse finalmente risolvendo la crisi della zona euro. A dicembre l’euro valeva 1,38 dollari.

Passiamo poi al 2014, anno in cui il tasso di cambio euro/dollaro è sceso a 1,21 dollari, grazie alla fuga degli investitori dall'euro. Nel 2015 il tasso di cambio euro/dollaro è sceso al minimo di 1,05 dollari a marzo, prima di salire a 1,13 dollari a maggio. È sceso poi a 1,05 dollari dopo gli attacchi di Parigi a novembre, prima di chiudere l'anno a 1,08 dollari.

Ancora, nel 2016 l'euro è salito a 1,13 dollari l'11 febbraio, quando il Dow ha ceduto terreno in una orte correzione del mercato azionario. È sceso poi ulteriormente a 1,11 dollari il 25 giugno, il giorno dopo che il Regno Unito ha votato per lasciare l'Unione Europea. I trader pensavano all’epoca che l'incertezza sul voto avrebbe indebolito l'economia europea. In seguito, i mercati si sono tuttavia rasserenati, dopo aver realizzato che Brexit avrebbe richiesto anni, con esiti dubbi. Dunque, l’euro è salito a 1,13 dollari in agosto, per poi scendere al suo minimo del 2016 di 1,04 dollari il 20 dicembre.

Negli ultimi due anni, nuovi movimenti di rilievo. A maggio 2017 l'euro è salito a 1,09 dollari per poi salire a fine anno a 1,20 dollari. Nel 2018 l'euro ha continuato la sua ascesa e il 15 febbraio ha toccato 1,25 dollari. In aprile, l'euro ha iniziato a indebolirsi dopo che il presidente Trump ha iniziato una guerra commerciale con la Cina. L'euro è così sceso a 1,16 dollari il 28 giugno, pochi giorni dopo che la Federal Reserve ha innalzato il tasso dei fondi fed funds al 2%. Un tasso di interesse più alto ha rafforzato la valuta, perché gli investitori ricevono un rendimento maggiore sulle loro partecipazioni. Ma alla fine dell'anno l'euro era di 1,15 dollari….