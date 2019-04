Santarcangelo, "Finalmente è lunedì": nuova iniziativa del Comune. Ecco di cosa si tratta

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:06 - 15 Aprile 2019

Panorama di Santarcangelo.

“Finalmente è lunedì” nasce dal nuovo “Regolamento Comunale per la Valorizzazione degli Spazi Pubblici e delle Attività Economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità” che a partire da gennaio 2019 offre alle attività commerciali in sede fissa del centro, l’opportunità di esporre merce in concomitanza con gli orari del mercato settimanale del lunedì senza pagare alcun canone, occupando la lunghezza del proprio fronte e la profondità massima di 1,20 metri, a condizione di garantire i corridoi previsti dallo stesso regolamento per il transito dei pedoni e dei veicoli. Le nuove disposizioni normative consentono quindi ai commercianti di impostare un’occasione settimanale di lancio dei propri prodotti commerciali, artigianali e gastronomici, attraverso esposizioni, dimostrazioni, specialità alimentari ed offerte promozionali sempre diverse. Nella giornata del mercato settimanale del lunedì, la città potrà quindi mantenersi viva come nel fine settimana, opponendo ai ritmi frenetici delle giornate lavorative una esperienza da “Cittàslow”: camminare tra le bancarelle della piazza, entrare nei tanti negozi alla scoperta delle loro promozioni, e gustare nei bar, ristoranti e gastronomie la specialità preparata proprio per il lunedì. L’incontro in programma per mercoledì 17 aprile servirà dunque con lo scopo di creare un coordinamento e ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa ma anche per recepire suggerimenti e idee per migliorare il progetto di valorizzazione della città e del suo commercio.