Pasqua: goloso massaggio al cioccolato, percorso emozionale di Riccione Terme

Eventi

Riccione

| 15:49 - 15 Aprile 2019

Massaggio al cioccolato.

Pasqua a Riccione Terme è un viaggio nel benessere e nell’universo del cioccolato che coinvolge tutti i sensi. Riccione Terme dedica a questo irresistibile elemento un percorso emozionale che esalta i benefici del cioccolato sull’umore e sulla pelle. Un connubio in cui gli elementi naturali delle preziose acque termali di Riccione Terme si alleano alle proprietà del cioccolato. Un tempo considerato dagli aztechi di origine divina, Il cioccolato contiene diverse sostanze che agiscono come neurotrasmettitori del benessere donando un profondo senso di piacere. Ha numerose proprietà benefiche rilassanti, antiossidanti e stimolanti, inoltre contiene elementi importanti come ferro, magnesio, rame, potassio, fosforo, zinco e calcio.

Per il weekend di Pasqua, il 20 e il 22 aprile Riccione Terme propone trattamenti speciali abbinati al relax nelle piscine termali e a golose degustazioni.

CHOCO EXPERIENCE un’esperienza unica per prendersi cura di sé. Il benessere Inizia con un Ingresso al Percorso Termale Sensoriale in Piscine termali a temperature differenziate, Cascatelle, Percorso vascolare, Idromassaggi, Sentieri Cromatici ed Emozionali, Grottini, Miorilassamento all’Infrarosso, e prosegue con il Rituale degli Dei, un Savonnage al cioccolato in Grottino Veneziano che idrata e purifica delicatamente la pelle, mentre il vapore avvolgente la ossigena e remineralizza donando un benessere assoluto. Il tempo della distensione è impreziosito dalla Maschera Azteca. Un self treatment in sala relax. Una delicata maschera viso al Burro di Karitè, Cacao e Sale Termale. Un dolce nutrimento per un viso luminoso e compatto. Poi una deliziosa pausa relax dalle virtù antiossidanti con la Tisana alla vaniglia e fave di cacao.

E per finire, l’immancabile sorpresa di Pasqua.

GOLOSO MASSAGGIO AL CIOCCOLATO Le sapienti manualità dello staff di Riccione Terme, in sinergia con le proprietà del cioccolato agiscono sia sul corpo che sulla mente; il profumo stimola le endorfine donando una sensazione di benessere e pace, le proprietà nutrienti idratano la pelle lasciandola morbida e tonica. È il massaggio della serenità, è la coccola più dolce da regalarsi.

Per esaudire ogni desiderio di salute, relax, bellezza e divertimento, gli hotel di “Riccione Terme Club Hotel All Inclusive”, propongono pacchetti benessere abbinati al soggiorno e tanti vantaggi su tutti i servizi del Centro Termale. Sul sito di Riccione Terme la pagina “Scegli il tuo hotel” è dedicata al soggiorno negli hotel convenzionati.