Rimini Marathon, la corsa per bambini: premiate cinque scuole "sprint"

Attualità

Rimini

| 14:44 - 15 Aprile 2019

Cinque scuole "sprint" sono state premiate lunedì mattina in Residenza Comunale per la partecipazione alla Mila Kids Run, la corsa riservata ai bambini inserita nel programma della Rimini Marathon e che il 30 marzo scorso ha visto circa 1.200 baby corridori scendere in strada per fare movimento e soprattutto divertirsi. Due degli organizzatori della maratona, Simone Campolattano e Candido Semprini, alla presenza dell’assessore alla scuola del Comune di Rimini Mattia Morolli, hanno consegnato il premio destinato alle cinque scuole elementari che hanno gareggiato alla Mila Kids Run con le rappresentative più numerose: la scuola con il team più nutrito è stata la Fellini con 160 iscritti, seguita a ruota da De Amicis (159 iscritti) e Alba Adriatica (158). Numerosa anche la ‘squadra’ della Toti (115) e della Maria Teresa di Calcutta (86 iscritti). Le cinque scuole hanno ricevuto come premio dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico alla cartoleria Duomo di Via Serpieri. In rappresentanza delle scuole, erano presenti gli insegnanti Serenella Sapignoli (Fellini), Barbara Maggioli e Raffaella Mistura (De Amicis), Francesca Contento (Alba Adriatica), Andrea Rinaldi (Toti) e Chiara Soldati (Maria Teresa di Calcutta).