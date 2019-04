Il Giardino, riapre il famoso street bar riminese: il 18 aprile l'inaugurazione

Eventi

Rimini

| 14:32 - 15 Aprile 2019

Il Giardino, locale estivo della movida riminese.

Tutto pronto per l’inaugurazione de “Il Giardino Rimini”, il locale estivo della movida riminese che riapre i battenti Giovedì 18 Aprile con un design completamente rinnovato. La serata si aprirà alle 19:00 con l’aperitivo a buffet e andrà avanti fino a tarda notte in compagnia dei dj storici del locale che a rotazione alterneranno rock, commercial-pop, funky, indie e reggaeton.



Una festa per tutti i gusti, quindi, per un’estate 2019 scoppiettante, che promette un calendario musicale vivace e di tendenza, con i dj più noti del panorama riminese: Capoz, Deca e Muna, Mirko C., Cardillo, Cavallaro, Duca, Nicoletti, Antfuker, Tommy e Seve, Reverendo Bronz. Tanti anche i concerti live in programma.

Ad attendere i riminesi un nuovo Giardino, rinnovato nel design ma fedele al suo carattere, allegro e informale.



“Siamo pronti per questa nuova avventura, con tante idee nuove, un locale rinnovato e lo stesso entusiasmo di sempre. Il nostro motto è: “entusiasmo e passione” e ogni anno le emozioni sono tante e forti come se fosse sempre la prima volta. Speriamo di far divertire tanti riminesi ma anche tanti turisti che arriveranno presto in Riviera.” sono le parole di Lorenzo Spadazzi, uno dei soci e regista del locale.



L’appuntamento è al Giardino Rimini, Lungomare Claudio Tintori 15, a partire dalle 19.00 con aperitivo a buffet e possibilità di cenare e trascorrere la prima di tante serate che accompagneranno riminesi e turisti per tutta la stagione estiva.