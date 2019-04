Tennis, doppietta Viserba: in serie B maschile vittoria per 5-1 sui campi del Ct Giotto di Arezzo

Sport

Rimini

| 14:19 - 15 Aprile 2019

La squadra di serie B del Tennis Viserba e in gallery quella femminile di serie C.



Parte con due nette vittorie l’avventura del Tennis Viserba nei campionati di tennis a squadre di vertice. Il team di serie B maschile è andato a vincere domenica 5-1 sui campi del Ct Giotto di Arezzo, un successo più agevole del previsto, subito chiuso dalle vittorie nei singolari da Bronzetti, Canini e Giorgetti, mentre Mazza ha ceduto al talento inesauribile di Daniele Bracciali.

I parziali: Alberto Bronzetti-Martin Sannuto 6-2, 6-1, Francesco Giorgetti-Gherardo Cacchiarelli 6-3, 6-3, Alessandro Canini-Paolo Naldi 6-4, 6-1, Daniele Bracciali-Manuel Mazza 6-4, 6-2. Doppi: Mazza-Bronzetti b. Bracciali-Sannuto 7-6 (5), 6-2, Canini-Zanni b. Naldi-Cacchiarelli 6-1, 3-6, 11-9. Si torna in campo il 25 aprile per la seconda giornata con il Tennis Viserba che ospiterà il San Colombano che schiera il 2.1 Francesco Vilardo, i 2.5 Matteo Piero Gostoli ed Emanuele Molina ed il 2.7 Francesco Maria Gregori Amorini.

SERIE C FEMMINILE Esordio ok anche per la squadra femminile in serie C, netto il 3-1 inflitto in casa al Tennis Villa Carpena di Forlì: Alessandra Mazzola-Caterina Pantoli 6-1, 6-0, Giulia Pasini-Lidia Di Giovanni 6-1, 6-0, Sara Pretolesi-Chiara Rinaldi 6-4, 6-3, Pasini-Giorgetti b. Rustignoli-Bravaccini 6-4, 6-1. Si torna in campo il 28 aprile con la trasferta contro il Ct Casalgrande che schiera la 2.8 Elena Martinelli, la 3.1 Nicol Capone e la 3.4 Giulia Sghedoni.