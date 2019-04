Ciclismo, Velo Club Cattolica in evidenza con gli Esordienti: quinto posto per Scaramucci

Sport

Cattolica

| 13:59 - 15 Aprile 2019

La squadra Giovanissimi sul podio a Cesenatico.





elo Club Cattolica, ottima “regia” a Riccione







I giallorossi hanno curato l’organizzazione della gara unica per Esordienti. Sul fronte agonistico quinto Scaramucci. Giovanissimi di bronzo nella gimkana di Cesenatico.







La stagione è iniziata da poco, ma il Velo Club Cattolica ha già ultimato tre “regie organizzative”, tra cicloamatori, juniores ed esordienti. Alla giornata del ciclismo di Riccione i giallorossi hanno curato l’organizzazione della gara unica per Esordienti (con classifiche distinte tra 1° e 2° anno), mentre Euro Bike e Bicifestival hanno allestito le prove per Allievi e Donne (Esordienti e Allieve).



Sul piano agonistico, gli Esordienti guidati da Alessandro Ubaldini e Mattia Verni hanno conseguito il quinto posto di categoria con Federico Scaramucci (2° anno). Purtroppo era fuori gioco causa febbre Matteo Valentini, vincitore sette giorni prima a Cesenatico. In gruppo Pietro Tintoni e Michael Carletti. Caduto (senza conseguenze) Federico Mazza. In gara anche Paolo Arcolin. Ha vinto la gara unica, con un’azione nel finale, il 13enne Samuele Turricchia della Sc Cotignolese.



I Giovanissimi seguiti dal trio Massimo Casadei, Matteo Magnani e Chiara Rainone hanno gareggiato alla “gimkana sprint” di Cesenatico, terminando sul gradino più basso del podio nella classifica di società, dietro alla Polisportiva Fiumicinese e alla Sc Forlivese.