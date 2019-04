Rimini, ruba al supermercato e cerca di pagare solo una confezione di tonno: in manette 45enne

Cronaca

Rimini

| 13:56 - 15 Aprile 2019

Furto al supermercato.

Sorpreso a rubare tra le corsie del supermercato in via della Fiera dal personale, è stato bloccato alle casse e arrestato dai carabinieri di Rimini di cui si era richiesto l’intervento. E’ accaduto sabato in serata. Il ladro, un 45enne di nazionalità tunisina, era stato notato aggirarsi con fare sospetto, i commessi hanno così deciso di chiamare i carabinieri e di tenerlo nel contempo d’occhio. Una volta alla cassa l’uomo ha pagato una confezione di tonno, ma ha fatto comunque azionare il dispositivo antitaccheggio. Occultata negli indumenti aveva merce per 90 euro. L’uomo è stato arrestato, processato lunedì mattina, è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione e la multa di 400,00 euro con il beneficio della sospensione condizionale della pena.