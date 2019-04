Friano, antica frazione di Coriano avrà un cartello di località tutto suo

Attualità

Coriano

| 13:19 - 15 Aprile 2019

Sindaco di Coriano scopre il nuovo cartello di località.

Sabato 13 aprile l'Amministrazione di Coriano assieme ai residenti della zona si è recata a Friano per l'inaugurazione del cartello di località. Friano è una località antichissima - alcuni reperti risalgono al 2500a.c. - aveva una cappella, una fornace e tanti poderi, e contava diversi residenti.



Con il passare degli anni è nata Ospedaletto e molti cittadini si sono trasferiti poco più a valle ma in zona più pianeggiante, dando origine così ad una frazione più popolata di quella che fu Friano.



Negli ultimi anni Friano si sta sempre più ripopolando grazie a coloro che stanno ripristinando quelle che furono le case legate ai poderi e con questo si è ricostruita anche il senso di comunità e la volontà di identificare il territorio, che annovera al suo interno anche interessanti realtà produttive.



“Per pensare al futuro dobbiamo ripartire necessariamente dal passato, Friano si sta ripopolando, ci sono tante nuove famiglie, era giusto ridare un'identità a queste terre. Oggi sono molto felice, finalmente i residenti sapranno dove abitano” dichiara Anna Pecci, consigliere comunale e provinciale residente in zona.



Domenica Spinelli (sindaco): “Il valore di questo cartello sta nell’amore al territorio che i residenti esprimono, la volontà di rendere sempre più proprio il sentimento di appartenenza, ma anche la voglia di rendere chiaro quello che si può offrire in termini di luoghi intrisi di storia e bellezze naturali, con grande generosità.”