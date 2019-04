Tassa di soggiorno, entro il 16 aprile va presentata la dichiarazione

Attualità

Rimini

| 12:32 - 15 Aprile 2019

Chiave camera hotel.

L'Ufficio Imposta di Soggiorno ricorda che scade domani 16 aprile il termine per trasmettere la dichiarazione per il primo trimestre 2019 e riversare l’imposta di soggiorno. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente attraverso il portale telematico “soggiorniamo”, una novità introdotta a inizio 2019 per uniformare le modalità di gestione degli adempimenti. Entro domani è dunque obbligatorio per tutte le strutture accreditarsi al portale, trasmettere la dichiarazione per il primo trimestre 2019 e riversare la relativa imposta riscossa. La violazione prevede una sanzione amministrativa pari a 500 euro. Sul portale sono consultabili tutte le informazioni.