Edilizia in provincia di Rimini, aumenta il fatturato diminiuiscono di poco le imprese

Attualità

Rimini

| 12:08 - 15 Aprile 2019

Cantiere edile.

All’analisi delle dimensioni strutturali e delle dinamiche tendenziali del settore edile nel territorio Romagna e nelle sue province (Forlì-Cesena e Rimini) è dedicato il terzo di una serie di approfondimenti settoriali e tematici dell’economia del territorio. Prosegue così l’attività di osservatorio economico territoriale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini dopo le presentazioni del “Rapporto sull’Economia 2018 e scenari” dello scorso marzo.

Nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini), al 31/12/2018, si contano 10.425 imprese attive del settore delle costruzioni, pari al 14,6% del totale (16,2% in Emilia-Romagna e 14,3% in Italia), in diminuzione dello 0,9% rispetto al 31/12/2017 (-1,1% a livello regionale e -0,7% a livello nazionale); l’80,7% delle imprese attive edili sono artigiane. Gli addetti delle costruzioni rappresentano il 9,3% del totale degli addetti; in Romagna, inoltre, si concentra il 18,0% degli addetti regionali del settore.

Il valore aggiunto prodotto dalle costruzioni costituisce il 4,6% del valore aggiunto totale del territorio Romagna e il 15,6% di quello edile regionale.

Dall’indagine congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna risulta, inoltre, che nel 2018 il fatturato del settore nel suo complesso incrementa, rispetto al 2017, del 3,5%.

Secondo i dati forniti dalle Casse Edili operanti nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, nel 2018 l’occupazione nel relativo settore nel territorio Romagna è risultata in calo (-7,5% nell’annata edile ottobre 2017 - settembre 2018 rispetto alla precedente); aumentano, al contrario, le ore lavorate (+0,6% rispetto al periodo precedente).

In provincia di Rimini, al 31/12/2018, si contano 4.866 imprese attive del settore delle costruzioni, pari al 14,2% del totale (16,2% in Emilia-Romagna e 14,3% in Italia), in diminuzione, seppur lieve, dello 0,4% rispetto al 31/12/2017 (-1,1% a livello regionale e -0,7% a livello nazionale); il 79,7% delle imprese attive edili sono artigiane. Le imprese dedite ai “lavori di costruzione specializzati” (73,9% delle imprese attive del settore) risultano in lieve calo (-0,3%) così come quelle operanti nella “costruzione di edifici” (25,2%, -0,5%); contrazione maggiore, invece, per le imprese attive di “ingegneria civile” (0,8% sul totale settoriale, - 4,8%). Gli addetti delle costruzioni rappresentano l’8,1% del totale degli addetti; in provincia, inoltre, si concentra il 7,6% degli addetti regionali del settore.

Il valore aggiunto prodotto dalle costruzioni costituisce il 4,2% del valore aggiunto totale provinciale e il 6,2% di quello edile regionale.

Dall’indagine congiunturale di Unioncamere Emilia-Romagna risulta, inoltre, che nel 2018 il fatturato del settore nel suo complesso incrementa, rispetto al 2017, dell’1,6%.

Secondo l’Osservatorio del mercato immobiliare nella provincia di Rimini l’anno 2017 ha fatto registrare un incremento annuo del 5,5% (su scala regionale +4,2%) in termini di numerosità di contrat­tazioni; per quanto riguarda l’aspetto economico, invece, le quotazioni registrano una variazione percentuale negativa del -1,86%.