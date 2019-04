Anche l'Esercito a EmergeRimini, due giornate dedicate alla sicurezza

Attualità

Rimini

| 09:25 - 15 Aprile 2019

Stand dell'Esercito a EmergeRimini.

Si sono concluse domenica due giornate in cui l’Esercito Italiano, in particolare il 7° Reggimento AVES “Vega”, e le altre componenti operative del sistema Protezione Civile, sono state protagoniste con simulazioni d’interventi in caso di emergenze, a terra o in mare, nell’ambito della manifestazione “EmergeRimini”. L'evento, organizzato dalle Associazioni di Protezione Civile e coordinato dalla Prefettura di Rimini, è stato un momento per dimostrare la piena dualità d’impiego degli elicotteri dell’Esercito Italiano, di stanza a Rimini, i quali, pur concepiti per scopi prettamente militari, hanno caratteristiche da poter essere utilizzati in modo proficuo in ogni situazione di emergenza, proprio come avvenuto nei recenti casi di trasporto d’urgenza d’organi e di una persona affetta da una malattia rarissima. Ad enfatizzare l’impegno dell’Esercito nel sistema Protezione Civile, sabato 14 aprile, si è svolta una esercitazione di ricerca e soccorso di una persona dispersa e rimasta ferita in zona non facilmente raggiungibile via terra, impiegando un AH129 Mangusta e un NH90 . In particolare, l’elicottero l’AH129, dotato di performante sistema di osservazione diurno e notturno, ha effettuato la ricerca della persona, fornendo indicazioni alla squadra a terra del Soccorso Alpino, che ha individuato e stabilizzato il disperso preparandolo per il recupero, mediante verricello, a bordo dell’elicottero NH90. Nell’ambito dell’evento è stato inoltre allestito un infopoint, dedicato alla distribuzione di materiale divulgativo e promozionale alla cittadinanza, e all'esposizione dell’equipaggiamento di sopravvivenza dei piloti, di un veicolo VTLM Ambulanza “Lince”in dotazione al 66° Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste", e dei robot a controllo remoto Packbot 510 e Teodor in dotazione al Reggimento Genio Ferrovieri e utilizzati per le attività di verifica e d’ispezione di ordigni esplosivi.