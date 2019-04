Viagra dalla Thailandia, rivenduto su internet: denunciato un 30enne riminese

Cronaca

Rimini

| 08:38 - 15 Aprile 2019

Pillole di Kamagra.

Non si ferma l’attività dei Nas impegnati a contrastare la vendita illegali dei farmaci online. I militari hanno scoperto un 30enne riminese che vendeva sul web medicinali per la disfunzione erettile. Il giovane, che lavora come vigilantes, è stato denunciato alla Procura della Repubblica, ed è ora indagato per esercizio abusivo della professione e per il traffico clandestino del farmaco. Gli accertamenti prodotti dai militari del nucleo antisofisticazione hanno rilevato che il riminese, difeso dall'avvocato Gianluca Bruglioni, esercitava abusivamente la professione di farmacista. Avrebbe importato illegalmente dalla Thailandia il Kamagra, farmaco generico riconducibile al Viagra. Secondo quanto ricostruito dai Nas, il prodotto era stato messo sul mercato tramite aste su Ebay facendo guadagnare al riminese migliaia di euro. Il 30enne ha ammesso gli acquisti ma afferma di non aver commesso alcuna truffa.