Riccione, ruba lettini e sdraio dalla spiaggia, denunciato 40enne

Cronaca

Riccione

| 08:13 - 15 Aprile 2019

Il ladro mentre ruba le brandine - immagini del titolare del locale.

E' stato rintracciato e denunciato il responsabile del furto avvenuto in una spiaggia riccionese. E' un ex cuoco 40enne residente nella Perla Verde che ha rubato lettini, sdrai e attrezzature da cucina per un valore di oltre 20mila euro. I Carabinieri, come riporta la stampa locale, sono entrati in possesso delle immagini delle telecamere di sorveglianza fornite dal titolare della spiaggia. Le indagini hanno permesso di rintracciare il ladro mentre cercava di vendere quanto rubato, da cui era stato tolto il nome della stabilimento balneare, ad un mercatino dell'usato. Una parte della cucina era stata invece venduta ad un albergatore. La vicenda era stata segnalata dal titolare della spiaggia sulla sua pagina Facebook.