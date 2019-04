Cronaca

Rimini

07:06 - 15 Aprile 2019

Ambulanza in azione (immagine di repertorio).

Ciclista investito da un'auto. E' successo verso le 20.40 di domenica a Rimini in via Savonarola. La dinamica dei fatti è ancora da accertare. Il ciclista, un 28enne, sarebbe finito sul cofano del mezzo e poi sull'asfalto. Si trova in ospedale a Rimini in condizioni serie. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e la Polizia.