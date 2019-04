Inaugurato il nuovo poliambulatorio "Città di Misano": ecco tutti i servizi offerti

Attualità

Misano Adriatico

| 20:54 - 14 Aprile 2019

Il taglio del nastro del nuovo poliambulatorio, foto Amato Ballante.

Sabato pomeriggio, 13 aprile, in Viale della Repubblica 122, è stato inaugurato il nuovo Poliambulatorio Città di Misano. Il Poliambulatorio è stato creato da Eraldo Berardi e altri medici che attualmente operano nel Medical Center all'interno dell'Autodromo Santamonica per poter accogliere i tanti clienti che si servono già della struttura esistente e che spesso le Ausl con cui il Medical Center è convenzionato, non gli permette di effettuare gli accertamenti medici in un tempo ragionevole o non sono mutuabili. Il nuovo Poliambulatorio, completamente a pagamento, sarà aperto dal lunedì al venerdì ed eccezionalmente anche il sabato, solo su appuntamento al numero 0541.395955.



Nella nuova struttura sono offerti i seguenti servizi: Ortopedia e Traumatologia, Fisiatra, Fisioterapia, Riabilitazione, Valutazione Posturale, Medicina dello Sport, Cardiologia, Pneumologia, Allergologia, Dietologia, Chirurgia Vascolare, Osteopatia, Neurochirurgia, Terapia del Dolore, Chirurgia Maxillo-Facciale, Medicina Estetica, Pilates post Riabilitativo e Preparazione Atletica.

Tra gli esami diagnostici, vengono effettuati: Densitometria Ossea, Total Body (M.O.C.), Tac (Cone-Beam-Dentalscan), Ecografia, Ecocolordoppler Arterioso/Venoso Arti, Ecocardiogramma più ECG.

Tutti gli ambulatori sono affidati a Medici specialisti e professionisti provenienti da alcuni Ospedali della provincia di Rimini.

Il Poliambulatorio è stato prima benedetto dal sacerdote di Misano poi è avvenuto il taglio del nastro da parte del Dottor Eraldo Berardi il fratello Dottor Massimo, il figlio di Eraldo, Giacomo, il sindaco di Misano Stefano Giannini e tutto lo staff medico del Medical Center e del Poliambulatorio.

Al termine della visita all'interno della struttura, a tutti i presenti, Medici ed invitati è stato offerto un ricco buffet servito dal titolare e dal suo staff del Ristorante I Girasoli che opera anche all'interno del Circuito di Misano.