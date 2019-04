Basket C Gold, Albergatore Pro consuma la sua vendetta: sconfitto il Fiorenzuola 69-93

Sport

Rimini

| 20:51 - 14 Aprile 2019

Albergatore Pro festeggia dopo una vittoria.

Chiude con una vittoria la stagione regolare Albergatore Pro vendicando l'unica sconfitta dell'andata subita al Flaminio per mano del Fiorenzuola. In Emilia passa Rimini nettamente: 69-93.

Prima frazione all’insegna dell’equilibrio: Albergatore Pro RBR la chiude avanti di due (21-23) poi la squadra di Bernardi mette il turbo e va via in scioltezza. Unico non entrato Broglia. Ora scattano i play off. Garauno tra RBR e Salus Bologna è in programma domenica 28 aprile alle ore 18:00 al palasport Flaminio.

Il tabellino

Pallacanestro Fiorenzuola - Albergatore Pro 69-93

PALLACANESTRO FIORENZUOLA: Galli 5, Sichel 3, Carini 5, Fellagra 2, Zucchi 2, Cunico 5, Dias 2, Colonelli 10, Sprude 15, Lottici M. 11, Yabre, Sabbadini 9. All. Lottici S.

ALBERGATORE PRO: Vandi, Bianchi, Pesaresi 14, Moffa 20, Ramilli 5, Rivali 8, Bedetti L. 4, Guziur 4, Bedetti F. 30, Saponi 8. Ne. Broglia. All. Bernardi

PARZIALI: 21-23, 31-31, 50-75