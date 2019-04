Volley A2 femminile, l'Omag ko a Martignacco: è quarta e ai playoff sfida la Zambelli Orvieto

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:19 - 14 Aprile 2019

Manfredini ha segnato 22 punti.

Peccato per la Omag che perde a Martignacco in maniera netta per 3-0 e non sfrutta la contemporanea sconfitta del CUS Torino per 3-2 a Caserta. La squadra di Saja si piazza al quarto posto e ai playoff incrocia la Zambelli Orvieto: mercoledì la prima sfida in terrza umbra. Perugia sale in A1, Trento e CUSTorino in semifinale



Il tabellino

Itas-Omag 3-0

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Martinuzzo 5, Gennari 6, Caravello 12, Tangini 2, Sunderlikova 14, Pozzoni 7, De Nardi (L), Molinaro 7, Beltrame 6, Pecalli. Non entrate: Dhimitriadhi, Turco. All. Gazzotti.

OMAG S. GIOV. IN MARIGNANO: Battistoni 1, Saguatti 5, Gray 8, Manfredini 22, Pinali 2, Lualdi 10, Gibertini (L), Guasti 1, Caneva 1, Mazzotti. Non entrate: Fairs, Casprini, Mandrelli (L). All. Saja.

ARBITRI: Cecconato, Scotti.

NOTE – Durata set: 25′, 25′, 26′; Tot: 76′.

RISULTATI

Lpm Bam Mondovi’-Delta Informatica Trentino 1-3

Zambelli Orvieto-Bartoccini Gioiellerie Perugia 2-3

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta-Barricalla Cus Torino 3-2

Itas Città Fiera Martignacco-Omag S. Giov. In Marignano 3-0

Volley Soverato-Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-1

CLASSIFICA Bartoccini Gioiellerie Perugia 39; Delta Informatica Trentino 39; Barricalla Cus Torino 32; Omag S.Giov. In Marignano 30; Volley Soverato 28; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 24; Zambelli Orvieto 24; Lpm Bam Mondovi’ 23; Conad Olimpia Teodora Ravenna 17; Itas Citta’ Fiera Martignacco 14.