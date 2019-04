Calcio Eccellenza, la Fya Riccione passa sul campo del Medicina Fossatone: 1-2

Sport

Riccione

| 19:47 - 14 Aprile 2019

l'esultanza dell'attaccante Emilio Docente autore di una doppietta.

Le mani sulla salvezza per la Fya Riccione che passa sul campo del Medicina Fossatone per 2-1. A decidere l'incontro una doppietta di bomber Docente (19 gol). Al 9' vantaggio ospite: Piscaglia dalla sinistra serve Docente che non può sbagliare. Il Medifossa sfiora il pareggio con Canova, ma Passaniti riesce a deviare coi piedi in calcio d'angolo. Al 43' raddoppio di Docente con una giocata spettacolare.

Nella ripresa ancora Docente in contropiede sfiora di testa la rete del tris. Il Medifossa si scuote e va a segno con Carboni, conclusione dai 25 metri e palla all'incrocio dei pali.

Il tabellino

Medicina Fossatone - Fya Riccione 1-2

MEDICINA FOSSATONE: Sammarchi, Negroni (43'st Tonelli), El Abbassi, Canova, Mascherini (17'st Zaganelli), Strazzari (17'st Carboni), De Brasi, Callegari, Maiorano, Giangregorio (31'st Garelli), Giannini. A disp: Taormina, Turtura, Mezzetti, Mercuri, Zirondelli. All: Gelli

FYA RICCIONE: Passaniti, Sottile, Piscaglia, Enchisi, Ioli, Righetti, Cecchetti (17'st Perazzini), Alberigi, Docente, Lunadei (45'st Dani), Zafferani (19'st Pari). A disp: Basilico, Garbuti, Felici, Franceschini, Grimaldi, Merli. All: Lorenzi

Arbitro: Zammarchi di Cesena

Note: Ammoniti: Mascherini, Callegari, Sottile, Piscaglia, Enchisi, Righetti, Alberigi.

Reti: 9', 43' Docente, 34'st Carboni