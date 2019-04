Volley giovanile femminile, la Under 16 regionale SGR-Grossi stende la Teodora: 3-0

Sport

Rimini

| 19:30 - 14 Aprile 2019

Altra fantastica impresa dell'Under 16 SGR-Grossi del Riviera Volley guidata da Edoardo Nanni e da Alessandro Forlani. Alla Rodari nella prima partita del mini girone a tre, successo sulla Teodora Ravenna per 3-0 (25/15 25/10 25/20). Una vittoria netta, schiacciante davanti ad una bella cornice di pubblico. La squadra riminese ha dimostrato di essere superiore alle ospiti in ogni fondamentale. Una prestazione fantastica di tutto il gruppo in cui merita una citazione particolare Alicia Salgado. Prova impeccabile, senza errori e devastante in attacco con ben 18 punti.

Ora mercoledì la seconda e'ultima partita del girone a Piacenza (ore 20): in caso di vittoria con qualunque punteggio oppure anche di sconfitta per 3-2, il club riminese accederà alla Final Four di maggio a Rimini. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, invece, passerà Piacenza sconfitto a Ravenna per 3-2.

SGR-Grossi: Ariano A. 11, Magi V. 7, Forlani I. 6, Salgado A. 18, Semprini Cesari M. 7, Pederboni E. 4, Evangelisti F. N.e.: Moras N., Morelli G., Pellegrini G., Piomboni N. All. Edoardo Nanni. Vice: Alessandro Forlani.