Crolla un muro nella piazza del Mercato a Montescudo, auto danneggiata

Cronaca

Montescudo

| 19:10 - 14 Aprile 2019

Il crollo nel piazzale di via Borgo Pandolfo Malatesta a Montescudo.

Domenica mattina una porzione delle mura pubbliche, a Montescudo Monte Colombo, è crollata, danneggiando un'automobile parcheggiata. Fortunatamente non ci sono state persone ferite. Il crollo ha interessato il piazzale di via Borgo Pandolfo Malatesta, la "piazza del mercato", in località Montescudo. Il sindaco Elena Castellari, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, ha firmato l'ordinanza con il divieto di accesso al piazzale sottostante le mura e all'abitazione sovrastante, facendo transennare l'area. La protezione civile, nei prossimi giorni, eseguirà gli accertamenti per valutare gli interventi fondamentali per ripristinare le condizioni di sicurezza.