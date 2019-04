Cronaca

Rimini

| 18:37 - 14 Aprile 2019

La parrocchia della Resurrezione in via della Gazzella a Rimini.

Sgradita incursione di ignoti malviventi nella parrocchia della Resurrezione in via della Gazzella a Rimini. Domenica mattina si sono introdotti nella canonica, mentre il prete officiava la funzione religiosa, portando via un telefono cellulare e 250 euro, soldi provento delle offerte. Al termine della Messa il parroco ha scoperto l'irruzione di ladri e ha allertato la Polizia per i rilievi di rito.