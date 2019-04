Calcio D, la Sammaurese si arrende nel finale alla Jesina: 1-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:22 - 14 Aprile 2019

La Sammaurese è stata sconfitta a Jesi.

Sammaurese sconfitta ne finale dalla Jesina. Fatale una perla di Bordo dalla distanza (sette risultati utili consecutivi). Vittoria meritata per una Jesina che ha tenuto costantemente la partita in mano, Nel primo tempo la difesa della Sammaurese fa buona guardia sulle sortite marchigiane, poi nella ripresa Santoni mette i brividi ai locali cogliendo la traversa su calcio da fermo e Hysa si supera su Villanova e Marini. Pare che il match debba terminare, ma nel finale Bordo all'85' è riuscito a trovare il gol vittoria con un tiro dai 25 metri dopo una respinta della difesa ospite. Traiettoria piuttosto angolata, che non lascia scampo a Hysa, vanamente proteso in tuffo.

Il tabellino

JESINA-SAMMAURESE 1-0

Jesina: Anconetani, Martedì, Pasqualini, Marini, Nonni, Bordo (43’ st Magnanelli), Fracassini (15’ st Barbetta), Yabrè, Cruz Pereira (22’ st Trudo), Villanova (41’st Pierandrei), Ricci (37’ st Ceccuzzi). All.: Ciampelli.

Sammaurese: Hysa, Maioli, Soumahin (35’ st Sapucci), Giva, Santoni, Lombardi, Scarponi, Errico, Zuppardo, Louati (43’ st Vivo), Merciari. All.: Mastronicola.

Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia.

Reti: 40’ st Bordo

Note: spettatori: 500 circa. Ammoniti: 12’ st Yabrè, 24’ st Errico. Calci d’angolo: 3-1