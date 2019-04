Calcio D, la Savignanese già salva cede in casa all'Avezzano: 0-1

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:10 - 14 Aprile 2019

Le squadre prima del fischio di inizio (foto Roberto Magnani).

Una Savignanese un po' stanca e già salva cede in casa per 1-0 all'Avezzano ancora in corsa per evitare i playout.

Avvio determinato degli abruzzesi, a caccia di punti salvezza. I lupi marsicani prendono una traversa con Bruni per poi passare avanti grazie al gol di Manari (23'). Poco dopo occasionissima per Vandi, ma i rivali salvano sulla linea e, prima del riposo, colgono una traversa da lontano con Di Renzo.

Nella ripresa girandola di cambi per mister Farneti, che inserisce diversi elementi nel tentativo di riprendere il match. Le chance più ghiotte sono per Vandi (di testa) e Giacobbi (miracolo del portiere), tuttavia la situazione rimane invariata (da segnalare anche una buona punizione a lato di Francesco Manuzzi) e al triplice fischio si impongono i giocatori di Colavitto. Giovedì si torna in campo per il turno prepasquale.



SAVIGNANESE-AVEZZANO 0-1

SAVIGNANESE: Moscatelli, Battistini (68' Turci), Guidi (46' Brigliadori), Gregorio, Peluso, Noschese (68' Albini), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F, Ballardini (46' Brighi), Manuzzi R (55' Giunchetti). A disp: Dall'Ara, Succi, Brighi, Giunchetti, Brigliadori, Scarponi, Albini, Turci All Farneti

AVEZZANO: Fanti, Besani, Di Nicola, Kras, Ferrante, Pierantozzi, De Roccis, Di Renzo, Bruni (84' Dosa), Manari (77' Grazioso), Padovani. A disp: Sinato, Puglielli, Tariuk, Di Gianfelice, Fulvi, Rossi, Russo, Dosa, Grazioso All Colavitto

Marcatore: 23' pt. Manari

Ammoniti: Giacobbi, Gregorio