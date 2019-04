Calcio D, il Santarcangelo in vantaggio 2-0 viene battuto dal Francavilla: 2-3

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:02 - 14 Aprile 2019

L'ataccante del Santarcangelo Calcio Falomi ha segnato una doppietta.

Il Santarcangelo in vantaggio 2-0 al 7' della ripresa esce sconfitto dal Mazzola per mano del Francavilla Calcio allenato dall'ex giocatore del Rimini Paolo Rachini per 3-2. Al 5' per fallo su De Cerchio, bella rete di Falomi su punizione. Per due volte il portiere Ragone è bravo a sventare la minaccia, la seconda di piede su Palumbo.

Nella ripresa Dos Santos in avvio sfiora la traversa. Ma il Santarcangelo trova la forza di raddoppiare al 7': su un corner, svetta Falomi e di testa insacca all’angolino. Al 13' gli abruzzesi accorciano le distanze con Benagas che al volo piazza sotto la traversa. Il Francavilla si fa pericoloso più volte ma solo al 43' su assist di Dos Santos va a segno Mancini con un tiro al volo. Passa un minuto e dopo uno slalom Palumbo realizza il 2-3.

Il tabellino

Santarcangelo-Francavilla Calcio 2-3

Santarcangelo: Ragone, Guglielmi, Fabbri, Dhamo, Gabrielli, Bondioli, De Cerchio (77’ Pescatore), Fuchi (64’ Corvino), Falomi (70’ Bernardi), Moroni, Guidi (84’ Preti). A disp.: Battistini, Miori, Pigozzi, Sapori, Cingolani. All. Galloppa

Francavilla Calcio: Spacca (47’ Natale), Bedin (67’Milizia), Mele (62’ Fabrizi), Palumbo, Banegas, Bellanca, Nazari, Bosco (86’ Montagnoli), Gallo, Di Renzo S. (47’ Mancini), Dos Santos. A disp.: Talucci, Boloca, Di Pinto, Mboup. All.Rachini

Arbitro: Romaniello di Napoli (Maione - Romano di Nola.

Marcatori: 6’ Falomi, 56’ Falomi: 58’ Banegas; 88’ Mancini; Palumbo (F).

Note: Ammoniti: Spacca, Bellanca, Palumbo, Nazari; Gabrielli, Ragone;