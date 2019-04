Calcio 1a Cat: Novafeltria torna alla vittoria, decide il neo acquisto Semprini. Bakia battuto 1-0

Sport

Cesenatico

| 17:45 - 14 Aprile 2019

Il Novafeltria corsaro a Cesenatico.

BAKIA: Magnani P., Battistini (46' Savadori), Spagnoli T. (60' Milzoni), Faggi (49' Magnani A.), Ugone, Duraccio (85' Spagnoli N.); Vitalino (56' Battistini), Qatja; Agostinelli, Candoli, Mazzarini.

In panchina: Parvez, Ceccaroni E., Magnani S., Farabegoli. All. Bertaccini.

NOVAFELTRIA: Semprini E., Gori, Mahmutaj (71' Ceccaroni), Rinaldi, Babbini; Balducci, Cupi (85' Morciano), Pasolini; Muratori, Amantini, Semprini P. (54' Radici).

In panchina: Cappella, Arapi, Mainardi, Sartini,Crociani, Baldinini. All. Fabbri.

ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 50' Semprini P. (N).

NOTE: ammoniti Duraccio, Rinaldi, Ugone, Savadori, Magnani A., Mahmutaj, Milzoni. Angoli 6-5, recupero 2'+6'.



Il Novafeltria torna con merito alla vittoria, dopo tre sconfitte consecutive, grazie a una rete del neo acquisto Pietro Semprini.

La prima occasione è per gli ospiti all'11' con un lancio di Pasolini per Pietro Semprini, che rientra sul destro e calcia rasoterra, chiamando alla deviazione Pietro Magnani. Sul corner successivo Babbini colpisce di testa senza inquadrare il bersaglio. Al 29', sempre su calcio d'angolo, è il Bakia a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Ugone, Semprini con un grande riflesso respinge sulla linea. Al 31' Pasolini lancia ancora Semprini che si allarga a destra e prova a sorprendere sul primo palo il portiere del Bakia Magnani, che chiude con i piedi. Protesta il Bakia al 44' quando Agostinelli colpisce di testa in area, trovando una deviazione con il braccio da parte di un difensore gialloblu. A inizio ripresa il Novafeltra trova il gol: splendido filtrante di Pasolini per Muratori che difende palla, si gira e serve Pietro Semprini, bravo a infilare in rete con un rasoterra. Lo stesso Semprini è costretto a uscire dal campo poco dopo per infortunio. Fabbri inserisce il giovane Radici e poi assesta la squadra con il difensore Ceccaroni per l'altro under Mahmutaj. La squadra gialloblu soffre il forcing locale nell'ultimo quarto d'ora, ma Emanuele Semprini non corre rischi.



In audio interviste all'attaccante Pietro Semprini e all'allenatore del Novafeltria Achille Fabbri.