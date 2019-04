Calcio Promozione: Vis Misano - Torconca 2-2, Pasolini acciuffa il pari al 92'

Sport

Misano Adriatico

| 16:26 - 14 Aprile 2019

Giocatori del Vis Misano esultano dopo un gol al Torconca.

VIS MISANO F.C.D.: Sacchi, Politi, Imola, Pironi, Lepri, Sanchez, Urbinati, Boldrini, Lunadei, Urbinati, Savioli.

In panchina: Valentini, Fraternali, Fiorini, Siliquini, Antonietti, Laro, Muccioli, Baldini, Stella. Allenatore: Bucci.

TORCONCA CATTOLICA ACD: Pratelli, Franca, Cecchi, Harrach, Vaccarini, Postacchini, Fedeli, Ferrani, Pasolini, Casoli, Gambelli.

In panchina: Galeazzi, Leardini, Averhoff, Mendy, Valeri, Cappanna, Renzoni, Gasperini, Ortolani. Allenatore: Vergoni.

ARBITRO: Gjinaj di Cesena (Assistenti: Catte di Rimini e Muratori di Cesena).

RETI: 29' e 92' Pasolini (T), 54' Savioli (M), 72' Antonietti (M).

NOTE: ammoniti Ferrani, Muccioli, Pasolini.



Misano e Torconca si spartiscono i punti del derby al termine di una bella partita combattuta dal primo all'ultimo minuto. Parte bene il Misano, ben disposto in campo, e crea la prima occasione pericolosa con una traversone rasoterra di Savioli che nessuno riesce a deviare sottorete; ma la risposta degli ospiti, orfani dell'infortunato Casoli, costretto ad uscire dopo qualche minuto di gioco, non tarda ad arrivare, Pasolini al 20' scatta sulla linea del fuori gioco ma a tu per tu con Sacchi calcia alto. Al 29' arriva il vantaggio del Torconca, con Pasolini che riceve dal limite e si libera per il tiro, piazzandola nell'angolino basso. Il Misano prova a reagire e al 33' Savioli parte dalla fascia e serve per Urbinati M. a centro area, ma l'attaccante misanese non riesce ad impattare. Al 45' Leardini raccoglie una respinta della difesa e prova la botta da fuori, ma la sfera termina alta; un minuto dopo cross di Politi, Pironi svetta sul difensore e impatta, ma la conclusione termina sopra la traversa. Il secondo tempo parte all'insegna del Misano, Savioli riceve in posizione defilata tenta la conclusione e anche grazie a una deviazione al 54' riporta i suoi sul pari. Al 55' il Torconca prova subito a riportarsi in vantaggio, Pasolini riceve in area e scarica il tiro, ma colpisce i difensori locali. Il Misano torna a spingere e al 67' Savioli serve bene Urbinati M. che da due passi costringe Pratelli al miracolo. Il vantaggio arriva al 72', quando Urbinati M. si getta in area e conclude a rete, Pratelli respinge ma sulla palla arriva Antonietti che insacca. All'85' il Torconca si porta pericolosamente avanti, Pasolini scarica per Ferrani che calcia, ma Sacchi e' attento e devia in corner. Al secondo minuto di recupero arriva la doccia fredda per il Misano, punizione dal limite, Pasolini calcia direttamente in rete e Sacchi non puo' nulla.