Calcio Promozione: Morciano, 26esima sconfitta. Il Cervia passa in scioltezza (2-4)

Morciano

| 16:26 - 14 Aprile 2019

Rosa del Morciano 2018-19.

MORCIANO: Vizzo, Torre, Salvi, Volponi, Monaldi, Ingrosso, Muccini, Molfetta, Masini (77' Bartolini), Sperandio, Baki.

In panchina: Marconi, Ubaldi, Ostolani, Ragno.

CERVIA: Moretti, Panfili, Valentini (70' Scarpellini), Fantini, Severi (87' Fantini), Ceccarelli, Righi, Breschi (90' Briganti), Zanigni, Bondi (60' Vespiniani), Cialotti.

In panchina:Braggion, Nardini, Pasquali, Brando, Fantozzi.

RETI: 12' e 47' Zanigni, 25' Righi, 29' Fantini, 44' Ingrosso (M), 55' Torre (M)

ARBITRO: Utili di Faenza.

NOTE: ammoniti Salvi e Masini.



Il Cervia supera senza difficoltà la pratica Morciano, chiudendo il conto dopo meno di mezz'ora. Al 12' cross da destra per il colpo di testa vincente di Zanigni, con palla imprendibile sotto l'incrocio dei pali. Al 16' doppia prodezza di Vizzo sui tiri consecutivi di Bondi e Zanigni. Al 25' Righi da posizione defilata trova il diagonale vincente. Quattro minuti dopo Vizzo non esente da colpe sul tiro da fuori area di Fantini, che si insacca sotto la traversa: è il 3-0 per il Cervia. A fine primo tempo Ingrosso riduce le distanze, anticipando di testa Moretti in uscita sull'angolo battuto da Sperandio. A inizio ripresa doppietta di Zanigni, che di piatto, da distanza ravvicinata, capitalizza un cross dalla sinistra. Il Morciano segna un gol fotocopia al primo al 55', con Torre che anticipa Moretti sul corner di Sperandio. All 82' Zanigni spreca la palla del tris, calciando a lato un rigore.