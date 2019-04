Volley B2 femminile, grave sconfitta interna della Caf Acli Stella: 0-3 contro Lugo

Sport

Rimini

| 14:44 - 14 Aprile 2019

La Caf Acli Stella è stata scionfitta in casa per 3-0 dalla Liverani Lugo.





Grave sconfitta a domicilio per la Caf Acli Stella per 3-0 ad opera di una Liverani Castellari Lugo in campo per la gloria. Nel primo set le lughesi riescono ad avere la meglio (25-20). Nel secondo set Lugo prende il largo nella parte centrale e nel finale i rivali si avvicinano soltanto (25-22). Nel terzo set ancora fuga nella parte centrale delle ospiti (16-12) che riescono a mantenere il vantaggio senza sussulti fino al 25-22 finale. Ora mancano due turni alla fine della stagione.





TABELLINO





STELLA: Ambrosini 1, Costantino 8, Bologna 8, Francia 9, Cicoria 1, Gugnali 9, Jelenkovic (libero 1), Serafini (libero 2), Mazza 3. N.e. Bascucci, Bigucci, Bianchi, Tomasucci, Cit. All.: Piraccini.



LIVERANI: Capriotti 1, Grasso 11, Magaraggia, Milesi 17, Piovaccari 12, Rizzo 13, Cavalli (libero 1), Sangiorgi (libero 2), Corrente, Lauciello. N.e. Migliori, Gaddoni. All.: Marone.



ARBITRI: D’Alù e Camarda.



PARZIALI: 20-25, 22-25, 22-25



NOTE. Battute vincenti: Stella 2, Lugo 3. Battute sbagliate: Stella 7, Lugo 9. Muri: Stella 7, Lugo 7.