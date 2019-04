Blackout social network, da Facebook a Whatsapp: gli utenti si lamentano

Attualità

Rimini

| 13:31 - 14 Aprile 2019

Social Network in tilt.

Messaggi non inviati su Whatsapp, pagine Facebook e Instagram irraggiungibili. Anche i riminesi hanno avuto a che fare con il blackout dei tre noti social newtork, nella giornata di domenica. Il programma di messaggistica per smartphone non funzionante, la schermata "impossibile raggiungere il sito" per Facebook e Instagram: il malfunzionamento ha preso il via alle 12.45 circa e sta perdurando da circa un'ora. Secondo il sito DownDectector.it il problema sta riguardando soprattutto l'Europa. Non è la prma volta: il triplice blackout è già accaduto lo scorso marzo. Un "assist" invitante per i principali competitor, Twitter e il programma di messaggistica Telegram, che funzionano regolarmente. E come avviene in questi casi, sono partite le lamentele di chi non riesce a rimanere disconnesso.



Aggiornamenti: dopo un'ora, intorno alle 13.45, Whatsapp è tornato funzionante, anche se non è possibile inviare o ricevere file multimediali. Ancora offline Facebook e Instagram.