Trovati con il coltello, in due denunciati. Nei guai anche un riminese con la droga in casa

Cronaca

Riccione

| 13:30 - 14 Aprile 2019

Controlli notturni dei Carabinieri (foto di repertorio).

Dalle 18 di sabato alle 7 di domenica intensa attività di controllo per i Carabinieri della Compagnia di Riccione, che hanno effettuato accertamenti su 72 persone e 56 automobili. Un 37enne di Montegridolfo e un 39enne pregiudicato, residente a Gemmano, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico: una lama di 12 cm per il primo, di 9 cm per il secondo. Entrambi sono stati denunciati dopo il controllo (il 37enne viaggiava su un'automobile, il 39enne stava passeggiando a piedi a Gemmano). Nel corso delle attività, i Carabinieri di Misano Adriatico, eseguendo una perquisizione, hanno scoperto 25 grammi di hashish suddivisi in dosi in casa di un 59enne di San Giovanni in Marignano, destinatario quindi di una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.