Raffica di furti di cosmetici nei supermercati: due arresti e una denuncia

Cronaca

Cattolica

| 13:23 - 14 Aprile 2019

Uomo ruba cosmetici al supermercato (foto di repertorio).

Sabato pomeriggio due pregiudicati rumeni, in Italia senza fissa dimora, sono stati arrestati dopo un furto all'interno di un supermercato di Cattolica. I due, di 29 e 49 anni, sono stati notati dal personale addetto alla sicurezza mentre nascondevano prodotti cosmetici, prelevati dagli scaffali, sotto i propri abiti. La direzione del supermercato ha allertato i Carabinieri, prontamente intervenuti per arrestare i due pregiudicati e per recuperare il bottino, del valore di circa 750 euro. Non è stato l'unico furto di cosmetici avvenuto nelle ultime ore: una 59enne residente in Valconca è stata denunciata dopo aver rubato prodotti del valore di circa 20 euro in un supermercato di Morciano di Romagna.