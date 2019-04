Parcheggio selvaggio, auto al centro della strada in via Parigi

Attualità

Rimini

| 12:37 - 14 Aprile 2019

Auto parcheggiata in mezzo la strada in via Parigi a Miramare di Rimini.

Continuano ad arrivare in redazione segnalazioni di utenti per i sempre più frequenti 'parcheggi selvaggi' in cui ci si può imbattere a Rimini. L’ultima arriva da Miramare in via Parigi. La fotografia che vedete è di un nostro lettore che mostra quanto accaduto davanti ad un supermercato: un’auto in sosta in mezzo alla strada ma con la comodità di essere vicino all’ingresso. "Un bel parcheggio" commenta ironicamente il nostro lettore. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.