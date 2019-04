DIRETTA TESTUALE Calcio C: Monza - Rimini LIVE Tris di Brighenti al 62'

Sport

Rimini

| 18:06 - 14 Aprile 2019

Diretta testuale Monza Rimini.

PARZIALE: 3-0

MONZA (4-3-1-2): Guarna - Lepore (78' De Santis) Marconi Negro Anastasio (67' Tentardini) - Armellino (70' Lora) Galli Palazzi - Ceccarelli (67' Chiricò) - Brighenti (78' Marchi) Reginaldo.

In panchina: Sommariva; Adorni; Fossati, Bearzotti, Di Paola; Tomaselli.

Allenatore: Brocchi.

RIMINI (4-4-2): Scotti - Bandini (65' Guiebre) Ferrani Marchetti Petti (65' Brighi)- Kalombo Alimi Montanari Candido (46' Palma) - Volpe Piccioni (46' Badjie).

In panchina: G.Nava; Viti; Buonaventura, Cicarevic, Arlotti, Osayande.

Allenatore: Petrone.

ARBITRO: Guida di Salerno (Assistenti: Parrella di Battipaglia e Mansi di Nocera Inferiore).

RETI: 7' Marconi (M), 33' Ceccarelli (M), 62' Brighenti (M).

NOTE: espulso Alimi al 25' per doppia ammonizione. Ammonito Anastasio.



Inizio gara h 16.30



Rimini in completo blu scuro con inserto rosso rifinito di bianco, Monza nella tradizionale casacca rossa con banda verticale bianca, calzoncini e calzettoni rossi.



Partiti!



7' GOL MONZA. Angolo di Lepore dalla destra, Volpe non trova la deviazione di testa, sbuca Marconi che in tuffo batte Scotti.



10' Volpe fa sponda su un pallone dalla destra, appoggiando per Piccioni che calcia di controbalzo, palla che non inquadra la porta difesa da Guarna.



13' Corner da destra battuto per Lepore che crossa in area, Scotti respinge corto in uscita verso il secondo palo, la palla carambola su Kalombo e arriva pericolosamente in posizione centrale verso Brighenti e Reginaldo. Volpe tocca in anticipo rischiando

l'autogol, Alimi nei pressi della linea fa muro con il corpo, Scotti recupera il pallone.



16' Ceccarelli recupera un palla respinta corta da Ferrani, da posizione defilata calcia di destro cercando il primo palo; palla fuori, controllata da Scotti.



17' Ripartenza del Monza, Ceccarelli per Brighenti che allarga a destra per Lepore, il terzino brianzolo crossa in area per l'accorrente Ceccarelli, impreciso nel colpo di testa.



18' Brighenti ci prova due volte consecutivamente con il sinistro, ma viene murato dalla difesa. Kalombo interviene in scivolata ma serve Ceccarelli, un passo dentro l'area, in posizione centrale. Conclusione mancina a giro alta. Che brivido per il Rimini.



22' Gol annullato al Monza: punizione di Ceccarelli dalla destra, Marconi di testa anticipa l'uscita fuori tempo di Scotti, ma il guardalinee aveva già sventolato il fuorigioco.



24' Angolo di Ceccarelli da destra, Marconi è lasciato solo, ma sbaglia le misure del colpo di testa.



25' ESPULSO ALIMI! Secondo giallo per il centrocampista per fallo su Reginaldo.



27' Ennesimo corner da destra, Negro schiaccia di testa, bravo Scotti a respingere.



33' GOL MONZA. Ceccarelli si accentra da destra saltando un tentativo flebile di tackle di Montanari, il fantasista calcia di sinistro dai 25 metri, Scotti non ci arriva: palla che si infila sulla sinistra del portiere.



35' Ceccarelli lancia Brighenti in area, defilato sulla destra. Ci arriva prima Scotti, che blocca in uscita bassa.



41' Il Monza divora il terzo gol. Anastasio salta senza difficoltà Bandini e crossa rasoterra per Brighenti che a due passi da Scotti alza la mira con il piattone.



44' TRAVERSA MONZA. Ceccarelli sulla destra serve al centro Reginaldo che controlla e si gira calciando di sinistro a botta sicura. La traversa salva Scotti dal terzo gol.



45'+1' Fine primo tempo. Monologo Monza con due reti, una traversa e innumerevoli occasioni.



Si riparte!



62' GOL MONZA. Reginaldo spalle alla porta allarga a sinistra per Ceccarelli che indisturbato crossa al limite dell'area piccola per la schiacciata vincente di testa di Brighenti.



67' Punizione di Palma, ci prova Marchetti di testa, ma la mira è imprecisa.