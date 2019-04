Serata Piano Club, il 15 aprile nella meravigliosa cornice del Club Nautico Rimini

Eventi

Rimini

| 12:20 - 14 Aprile 2019

Duo pianistico composto da Francesca Cesaretti e Davide Tura.

Il Duo artistico è un perfetto connubio di professionalità, talento e passione, in grado di trasmettere il proprio amore per la musica e il piacere nel condividerla. I due Maestri riminesi riescono ad esaltare in modo perfetto e nella sua completezza, le doti del pianoforte interpretando il loro repertorio a quattro mani.



Francesca Cesaretti (1981), originaria di Rimini, ha studiato pianoforte con il M° Giuliano Mazzoccante, diplomandosi presso il Conservatorio “G. Braga” di Teramo nel 2009 e partecipando in seguito a numerose Master class. Si rivela particolarmente sensibile nell'ambito del sociale, facendo esperienze a insegnare pianoforte a bambini non vedenti e a portare la musica in concerto presso comunità terapeutiche, ospedali e case di riposo. Dal 2017 apre la sede dell'Associazione nazionale Donatori di Musica presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Rimini, organizzando concerti con musicisti di fama internazionale.



Davide Tura (1986) lavora come pianista, compositore e direttore d'orchestra. È fondatore e direttore del Virgilio Ensemble e della Einstein Youth OrcheStar, direttore artistico del festival musicale Suono DiVino di Sogliano al Rubicone e Petrangolini Festival di Rimini. Nel 2007 ha conseguito la Laurea in Pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio "G.Frescobaldi" di Ferrara, studiando privatamente. Nel 2010 ha conseguito il Diploma al Corso Biennale di Formazione per insegnanti nelle scuole statali di musica presso il Conservatorio "G.Rossini" di Pesaro.