Riccione, si schianta col furgone contro un muro: 46 grave al ‘Bufalini’

Cronaca

Riccione

| 11:36 - 14 Aprile 2019

L'incidente sulla Statale Adriatica.

Ha perso il controllo del furgone che stava guidando e ha finito la sua corsa sbattendo violentemente contro un muro. L’incidente è accaduto domenica mattina, verso le 9, sulla via Adriatica all'incrocio con viale Calabria. La vittima, un 46enne, è stata estratta dalle lamiere del mezzo dai Vigili del Fuoco e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorsi del 118, anche gli agenti della Polizia Municipale per gestire la viabilità sulla Statale che è rimasta chiusa parzialmente per permettere i soccorsi.