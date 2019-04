Riccione brinda alla Primavera del Giro, due mesi di colori, spettacoli e eventi

Attualità

Riccione

| 10:25 - 14 Aprile 2019

L'allestimento di Viale Ceccarini.

Con un brindisi a firma VSQ – Vini Spumanti di Qualità, uno degli eventi che compongono il palinsesto della Primavera del Giro, l’assessore al turismo Stefano Caldari sabato pomeriggio ha dato il via ai due mesi che accompagneranno Riccione nella stagione dei colori, con scenografie urbane, spettacoli, eventi-unici.

In questi giorni la città si sta trasformando in un mare di pois verde e rosa per salutare la bella stagione e i tanti ospiti che dai prossimi giorni arriveranno a Riccione per trascorrere le vacanze di Pasqua e i ponti primaverili.

Un gioco di colori, sfere e prospettive tra cielo e terra sono i tratti che caratterizzano le scenografie urbane della Primavera del Giro, dai viali del centro ai quartieri, per una festa della fantasia, del divertimento e del benessere che abbraccerà Riccione e i turisti fino all’inizio dell’estate.

Moltissimi gli eventi in programma, già a partire dal prossimo fine settimana, in cui sono previsti mostre, fuochi d’artificio, incontri, concerti e Molecole Show (sabato 20 aprile ore 17.30 – 18.30 - 21), uno spettacolo di danza aerea con acrobata e sfere giganti.