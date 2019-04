Santarcangelo, elezioni del 26 maggio, le aperture straordinarie dell’ufficio elettorale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:16 - 14 Aprile 2019

Uffici elettorali aperti per rilascio tessere.

In vista delle elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019, l’ufficio elettorale effettuerà una serie di aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati.

L’ufficio resterà infatti aperto domenica 14 aprile (dalle 9 alle 12), lunedì 15 aprile (dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18), martedì 16 e mercoledì 17 aprile (dalle 8 alle 20), martedì 23 e mercoledì 24 aprile (dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18), giovedì 25 aprile (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18), venerdì 26 aprile (dalle 8 alle 20) e sabato 27 aprile (dalle 8 alle 12,30).

Fino a sabato 27 aprile, inoltre, chi è interessato a candidarsi come scrutatore di seggio elettorale ed è già iscritto all'albo degli scrutatori, può manifestare la propria disponibilità a svolgere servizio in occasione delle consultazioni comunicandolo all’ufficio elettorale.

La Commissione elettorale procederà alle nomine dando la priorità a coloro che sono disoccupati o con basso reddito, come previsto dalla mozione del Consiglio comunale n. 43 del 30 settembre 2014. Per attestare questa condizione, gli aspiranti scrutatori devono presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, oppure inviare la stessa – compilata e corredata dalla copia di un documento d'identità valido – all'indirizzo protocollo@comune.santarcangelo.rn.it.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, sulla homepage del sito del Comune è presente una sezione speciale dedicata alle prossime elezioni: http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/anagrafe/elettorale-1