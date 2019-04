Rimini, ragazzo pestato in centro storico: rischia un occhio

Cronaca

Rimini

| 09:26 - 14 Aprile 2019

Sanitari del 118 mentre soccorrono il giovane selvaggiamente picchiato.

Rischia di perdere la vista ad un occhio il 18enne pestato venerdì pomeriggio in Corso d’Augusto, vittima di una brutale spedizione punitiva. Il ragazzo dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico a seguito della frattura al pavimento orbitario, lesione causata dai numerosi colpi inferti dai quattro coetanei che lo hanno aggredito. Per l’ operazione è stato trasferito dall’ospedale “Infermi” al “Bufalini” di Cesena. Intanto i quattro aggressori sono stati giudicati per direttissima, due sono stati condannati a un anno e sei mesi e gli altri due a un anno.

Pare che il pestaggio sia stato organizzato per vendicarsi del 18enne, reo di aver fatto soffrire la sorella di uno degli aggressori, di averla trattata male, di averla spesso offesa rispetto alla sua condizione fisica e di averle causato uno stress psicologico tale da procurarle disturbi alimentari.