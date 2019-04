Basket C Gold, Albergatore Pro domenica a Fiorenzuola: si 'scalda' per i playoff

Sport

Rimini

| 23:04 - 13 Aprile 2019

Il vice coach Simone Brugè (di spalle) e a destra in panchina il tecnico Massimo Bernardi Foto Alfio Sgroi.

Ultima stazione 'regolare' e poi sarà la volta dei playoff. Domenica Albergatore ProPro RBR deve affrontare al massimo la trasferta di domenica (ore 18) nella sua tana la Pallacanestro Fiorenzuola 1972, unica squadra, sin qui, capace di battere i biancorossi, per giunta al Flaminio, lo scorso 6 gennaio col punteggio di 75-77.

“Sicuramente affronteremo la partita con lo spirito giusto – assicura il vice coach Simone Brugè - I play off sono dietro l'angolo e queste partite sono fondamentali, naturalmente non tanto per la nostra classifica (già primi matematici) ma per notare dove e in che modo andare a migliorare e soprattutto per raggiungere il giusto ritmo. Inoltre quella con Fiorenzuola è una partita che ha un accento leggermente diverso: all'andata sono riusciti a vincere, e la voglia di rifarsi di quella stonatura è tanta”.

A proposito, cosa ci resta in mente di quella gara?

"Quella partita è stata molto importante, perché ci ha messi davanti a delle situazioni da perfezionare; ora siamo cresciuti e gli ingranaggi girano meglio. Quella partita ha influito (positivamente) e c'è tanta voglia di "ritornargli" il favore".

Dove la Rinascita può ancora migliorare?

"I miglioramenti da fare ci sono, si è sempre alla ricerca di un qualcosa che faccia alzare la prestazione ma siamo sulla buona strada, i ragazzi hanno voglia, lo staff e la dirigenza anche, tutto l'ambiente cestistico riminese ci sta spingendo. La mentalità è quella giusta e non vediamo l'ora di scendere in campo”.