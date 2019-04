Basket C Silver, gli Angels espugnano Bologna (69-86) e si avvicinano ai playoff

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:48 - 13 Aprile 2019

Un time out degli Angels.

Gli Angels espugnano Bologna 69-86 e si avvicinano ai playoff complici i risultati in arrivo dagli altri campi. Primo quarto con gli Angels che si affidano a Zannoni con sei punti consecutivi mentre Atletico subito aggressiva rimane in scia grazie a Giacomo Veronesi battagliero sotto le plance. Due falli fischiati prematuramente a Lucchi permettono a Colombo di entrare sul finire del quarto e gli Angels terminano avanti il primo quarto sul 20 a 17 con Fusco sugli scudi. Secondo quarto dove grazie alla difesa i Clementini prendono il largo sul più 17 con la tripla di Fusco e il contropiede di Raffaelli. Sul finire del quarto grazie a Rossi Atletico si rifà sotto e all’intervallo il punteggio dice 31 a 42. Ripresa con ancora aumentata l’aggressività dei Bolognesi che ritornano a meno 4 grazie ad Artese con le palle recuperate e un ispirato Gregorio Veronesi.

Il nervosismo è palpabile: Fornaciari ed Enrico Campanella vengono espulsi. Timeout Evangelisti che prova con la zona 3-2 a cambiare inerzia; la mossa è giusta perché con 3 palloni recuperati gli Angels, si riportano avanti ma Atletico non demorde e il quarto termina sul 60 a 53 per i Gialloblù. Ultimo quarto con una forte accelerata dei clementini che con Russu (2 bombe per lui) e Raffaelli volano sul +16. Timeout per Pierantoni che vede i suoi in difficoltà oltre che nel punteggio anche per i problemi di falli, con Artese e Gregorio Veronesi fuori per falli. Rossi in penetrazione e da tre prova a tenere a galla i suoi ma Zannoni e Colombo controllano e poi chiudono la partita con i tiri liberi. Finale 69 a 86 con gli Angels che attendono dopo Pasqua il 27 aprile in casa Olimpia Castello in un’altra sfida di alta classifica.

Il tabellino

Atletico Borgo - Angels 69-86

Atletico Borgo: Veronesi Greg, 12 Artese 7, Veronesi Gia 8, Martelli 1 Campanella Enr 6, Argenti 13, Rosati 4, De Simone 7, Campanella, Rossi 11. Ne. Grassi. All Pietrantoni.

Angels: Colombo 10, De Martin 8, Zannoni 17, Fornaciari, Fusco 15, Raffaelli 7, Lucchi 10, Russu 19. Ne. Massaria, Adduocchio. All Evangelisti.

PARZIALI: 17-20, 31-42, 53-60, 69-86





Arbitri: Bonaga- Dell’Infante

Note: spettatori circa 200