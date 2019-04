Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley espugna Forlì e fa suo il derby al tie break: 2-3

Sport

L'Emanuel Riviera Volley ha vinto al tie break il derby di Forlì.

Con una prova di orgoglio e una prestazione di valore l'Emanuel Riviera Volley si riscatta dopo la sconfitta casalinga nel derby con la Stella (sconfitta per 3-0 nel derby di Lugo, salvezza complicata) ed espugna il parquet di Forlì per 3-2 tenendo vive le speranze di playoff: la squadra di Nanni a due giornate dalla fine è a tre lunghezze dalle forlivesi terze in classifica (l'Esperia Cremona ha battuto il Gramsci per 3-0 portandosi al secondo posto).

In svantaggio 1-0, le riminesi hanno ribaltato le sorti del match nel secondo (vinto con autorità) e terzo (molto combattuto) set. Nel quarto si è imposta di forza la squadra di casa e al tie break esaltante ha primeggiato l'Emanuel che ha fattop valere la bella prova del collettivo (Leonardi la top scorer del match). Un derby molto combattuto, con giocate spettacolari ed anche errori su entrambi i fronti.

Intanto a fine partita il presidente Gabriele Pace annuncia per la prossima settimana importanti novità per il club riminese.

UNDER 16 Domenica alle ore 17 alla Rodari primo sfida contro la Teodora Ravenna del mini girone a tre per l'accesso alla final foor di Rimini. La Teodora Ravenna c ha vinto il primo match contro Piacenza per 3-2.

Il tabellino

Libertas Forlì - Emanuel Riviera Volley 2-3

LIBERTAS FORLI': D'Aurea 1, Balducci 11, Rossi 11, Valpiani 8, Bernabè 16, Grillini 3, Gardini 9, Morelli (libero), Raggi 8, Bettini, Laghi, Gemignani (libero2). All. Delgado.

EMANUEL RIVIERA VOLLEY: Vujevic 20, Benvenuti, Nicoletti, Zucchini 6, Orsi 10, Catalano 2, Macchi (libero), Leonardi 24, Godenzoni 10. Ne. Salgado, Magi, Ariano. All. Nanni.

PARZIALI: 25-22, 18-25, 23-25, 25-18, 17-19