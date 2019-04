Pennabilli: Venerdì Santo la tradizionale "Processione dei giudei"

Eventi

Pennabilli

| 20:22 - 13 Aprile 2019

Croce sulla rupe di Pennabilli.

Dopo la liturgia pasquale in Cattedrale delle ore 20:00, si darà avvio all’antichissima sacra rappresentazione del Venerdì Santo a Pennabilli, ossia la tradizionale “Processione dei Giudei”. La processione partirà alle 21:00 dalla Chiesa della Misericordia e sfilerà lungo vicoli dal castello di Penna al Castello di Billi.

È un appuntamento di grande importanza e di raccoglimento per i fedeli di tutta la vallata, capace di coinvolgere il pubblico in una complicità drammaturgica commovente. L’intero borgo medievale si cala in un’atmosfera d’altri tempi, di rara ed unica suggestione: il luogo, le luci fioche nella notte, i suoni, i riti, aggiungono forza emotiva a questa antichissima, sacra rappresentazione.

Il paese sarà illuminato solo da fiaccole, da antichi lampioncini artigianali in carta colorata, e da bracieri infuocati.

Durante la processione, in un’atmosfera solenne, accompagnati da canti medievali e preghiere, viene trasportata a spalla una rarissima scultura in cartapesta policroma raffigurante la Madonna e il Cristo morto.

Assieme ai fedeli in corteo, partecipano alla processione in caratteristico costume cinquecentesco: i soldati romani in marcia al rullo dei tamburi, le pie donne, il Cireneo e il Cristo oppresso dal peso della Croce, e gli incappucciati.

Infine, il corteo, arrivato al monastero delle Monache Agostiniane di Sant’Antonio da Padova, sosta brevemente dentro la piccola chiesa. Le alture della Rupe, ai piedi dell’antico monastero agostiniano, richiamano il Golgota, in un contesto naturale fortemente solenne e suggestivo, illuminato solo da torce e falò. Qui viene rappresentata la Rievocazione della Passione e Morte di Gesù a cura della Filodrammatica Pennese.

Questa tradizione, che si mantiene viva da tempo remotissimo, non è un semplice corteo di figuranti né solo una funzione religiosa, ma un evento sospeso tra rito e festa, tra mistero e fascino, che diventa per tanti, anche per chi capita a Pennabilli in questa notte, un’esperienza da ricordare.

Essa rappresenta certamente uno dei momenti più significativi che si tramanda di generazione in generazione; è frutto del lavoro e della passione degli abitanti di Pennabilli, delle Confraternite e della Pro Loco, che da sempre si adoperano per diffondere e salvaguardare il patrimonio della tradizione pennese.

La “Processione dei Giudei” è amore per il paese, cultura e civiltà: tutti sono dunque invitati a condividere ciò che, da secoli, sta nel cuore dei cittadini Pennesi.