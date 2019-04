Baseball, San Marino liquida Godo 6-2 nella semifinale del torneo Blue F Ball

Sport

Repubblica San Marino

18:57 - 13 Aprile 2019

Romero si è ben disimpegnato nella sfida contro il Godo Foto Fibs/photobass.

E' finita 6-2 per il San Marino Baseball la prima semifinale del Blue F Ball, il tradizionale torneo precampionato che si svolge a Bologna. La 27esima edizione della manifestazione, quest’anno “Trofeo Corvallis – Memorial Lamberto Lenzi” ha visto sfidarsi Titani e Godo nel primo match, mentre nel secondo si sono affrontate Redipuglia e Fortitudo Bologna.

Bella vittoria per la truppa di Mario Chiarini, che sul monte ha proposto una rotazione con Maestri, Mazzocchi, Perez e Baez.

Punto iniziale di vantaggio (1-0) e poi punteggio allargato nelle ultime riprese per la vittoria di capitan Albanese e compagni. Nel box buona prestazione di tutto il gruppo e già belle cose fatte vedere dagli ultimi arrivati, i neoacquisti Flores e Romero. Protagonista di giornata Mattia Reginato. Prima in positivo per un bel fuoricampo, poi in negativo purtroppo per uno sfortunato scontro di gioco con Giordani che lo ha visto uscire dal campo. Una botta, nulla di grave.

Domenica il San Marino Baseball affronterà nella finale del torneo la Fortitudo Bologna, che si è imposta su Redipuglia 6-3. Playball alle 14.30.