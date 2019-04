Basket giovanile, super vittoria della Under 16 RBR a Trieste. Hurrà Under 15 con Ferrara

Sport

Rimini

| 18:12 - 13 Aprile 2019

Scarponi ha segnato 24 punti con la under 16 vittoriosa a Trieste.

Vittorie per Under 15 e Under 16 d’Eccellenza Angels/Rbr nelle partite giocate in settimana. Gli Under 16 di Massimo Bernardi guadagnano il primo referto rosa nella fase interregionale grazie a una partita nella quale hanno avuto il pregio di non mollare mai, sorpassando una squadra di alta qualità come Trieste nei minuti finali dopo aver passato metà partita a inseguire. Ottima partita di Scarponi, autore di 24 punti

L’Under 15 di Di Nallo, intanto, tiene vive le speranze di quarto posto grazie all’importante successo su Ferrara, ottenuto nonostante le diverse assenze. Top scorer Piacente (17), in doppia cifra anche Karpuzi (15) e Buo (10).

UNDER 16

Gli Angels/RBR conquistano la prima vittoria nella fase interregionale sul difficile campo di Trieste, nonostante l'infortunio al totem Rossi. I ragazzi di coach Bernardi passano quasi tutto il match ad inseguire i padroni di casa per poi sorpassarli nei concitati minuti finali. I romagnoli partono bene e, trascinati da Ricci e Mancini, sono davanti dopo 10' (13-18). Nella parte centrale della partita i friulani vanno avanti nel punteggio, ma gli ospiti non si arrendono e restano in scia grazie a Nuvoli e Scarponi. Nell'ultimo quarto Trieste alterna la difesa a uomo con quella a zona, ma viene punita dalle bombe di Scarponi e Vettori. I gialloblù sono freddi e spietati nel finale punto a punto e riescono a vincere meritatamente la partita.

TRIESTE – ANGELS SANTARCANGELO RBR 59-66

TRIESTE: Rolli 6, Scorcia ne, Nisic 8, Genzo 2, Comar 5, Salvi 2, Lokar, Tomusic 18, Mazzocchia 9, Di Giacomo 9, Ukman ne, Vesnaver. All. Nocera, ass. Pensabene.

SANTARCANGELO/RBR: Ricci 11, Carletti, Mulazzani, Scarponi 24, Vettori 10, Angelini ne, Nuvoli 15, Mancini 6, Pasquarella, Rossi ne, Magnani. All. Bernardi, ass. Di Nallo.

Parziali: 13-18, 31-27, 49-43, 59-66.

UNDER 15

Grande vittoria per gli Under 15 Angels/RBR, che nonostante le tante assenze riescono ad avere la meglio di Ferrara, avversario temibile per la fisicità di alcuni suoi elementi. In particolare, è il centro Simonetti ad avere tanti centimetri e chili in più dei gialloblù, ma Dellarosa e Vittori si alternano in campo a marcarlo con ottimi risultati. In generale i romagnoli difendono alla grande, recuperano tanti palloni e trovano in Piacente e Karpuzi due finalizzatori implacabili. Buo e Ricci in regia dettano bene i tempi, si corre in contropiede ma si trovano buone soluzioni anche a difesa schierata. Insomma, una prova quasi perfetta, in entrambe le metà campo, con come unica pecca le modeste percentuali al tiro da fuori (2/13 da tre). I padroni di casa conducono per 40 minuti e portano a casa meritatamente la vittoria, un'importante prova di forza che tiene vive le speranze di raggiungere il quarto posto. Appuntamento quindi a domenica ore 11:15 PalaSGR per il big match con Fidenza.

ANGELS SANTARCANGELO/RBR - VIS FERRARA 64-53

SANTARCANGELO/RBR: Neri, Orlati ne, Ricci 7, Mulazzani 5, Polverelli 1, Karpuzi 15, Buo 10, Piacente 17, Dellarosa 8, Antolini, Vittori 1, Ricciotti. All. Di Nallo, ass. Brienza e Botteghi.

FERRARA: Bonfá, Ricciuti 1, Simonetti 12, Ebeling 16, Mezzapelle 5, Fabbri 2, Tripodo, Costa 4, Frigatti 5, Cavicchi 8. All. Cigarini, ass. Bottoni.

Parziali: 22-16, 34-31, 46-39, 64-53.