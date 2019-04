Tennis, Viserba inizia domenica l'avventura in serie B maschile ad Arezzo Per la squadra di serie C femminile esordio in casa contro il Tennis Villa Carpena di Forlì

Sport Rimini | 14:33 - 13 Aprile 2019 Le squadre maschile e femminile del Tennis Viserba. Inizia la grande avventura del Tennis Viserba nella serie B maschile. Domenica (dalle 10) la formazione riminese, neopromossa, farà vista al Circolo Tennis Arezzo di Daniele Bracciali nella 1° giornata del quarto girone. Il team viserbese, guidato dal maestro Marco Mazza, e seguito in Toscana da un bel gruppo di tifosi, può contare su una formazione giovane e dai valori tecnici omogenei impostati verso l’alto. Convocati il 2.3 Manuel Mazza, i 2.4 Alessandro Canini, Alberto Bronzetti, Francesco Giorgetti, Diego Zanni ed il 2.6 Andrea Calogero. Il Ct Giotto di Arezzo schiera invece il polacco Grzegorz Panfil (2.3), il 2.4 Andrea Pecorella, i 2.5 Riccardo Cecchi, Alessio Bulletti e Pietro Fanucci, il 2.6 Federico Raffaelli, il 2.7 Filippo Fratini ed il 3.3 Alessandro Caneschi. FEMMINILE Turno d’esordio, domenica in casa dalle 9, anche per la formazione femminile di serie C del Tennis Viserba, guidata dal maestro Luca Gasparini. Inserita nel 3° girone la squadra riminese composta da Alessandra Mazzola (2.3), Giulia Pasini (2.5), Beatrice Letizia (2.6), Chiara Rinaldi (3.1), Chiara Giorgetti (3.3) ed Emily Maggi (3.4) ospita il Tennis Villa Carpena di Forlì che può contare sulla 2.5 Caterina Pantoli, sulla 2.8 Letizia Benini, la 3.1 Lidia Di Giovanni, le 3.2 Sofia Pollice, Nadin Lisi Barbarossa, le 3.3 Sara Pretolesi, Asia Bravaccini, Anita Picchi, Clara Sansoni e la 3.4 Nancy Rustignoli.