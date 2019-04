Santarcangelo, una settimana di eventi per celebrare il 25 aprile e il 1 maggio

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:17 - 13 Aprile 2019

Commemorazione del 25 aprile a Santarcangelo.

Quest’anno i festeggiamenti per il 25 Aprile e il Primo Maggio avranno una cornice comune: la prima edizione di “Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro”, una settimana di performance teatrali, omaggi ai partigiani, incontri, concerti, dibattiti, letture della Costituzione e progetti con le scuole per collegare idealmente – oltre che in un unico evento – le due ricorrenze. Una settimana di festa e riflessione, da mercoledì 24 aprile a mercoledì 1° maggio. Mentre sono in corso i laboratori dedicati alle scuole e in via di definizione gli ultimi dettagli organizzativi, è disponibile un programma di massima della manifestazione. Alcune importanti adesioni all’iniziativa, infatti, sono già arrivate in fase di progetto: tra queste anche le conferme dello scrittore Loriano Macchiavelli e dell’attore Ivano Marescotti, che saranno protagonisti di due tra gli eventi principali della rassegna.



Mercoledì 24 aprile alle ore 21 l’evento inaugurale al Supercinema avrà per protagonista proprio Ivano Marescotti, per una serata di teatro, letteratura e cinema con lo spettacolo “L’Agnese va a morire”. Giovedì 25 aprile – 74° anniversario della Liberazione nazionale dal nazifascismo – in mattinata si svolgerà il consueto programma di celebrazioni istituzionali, con il corteo in centro città e gli interventi istituzionali in piazzetta Nicoletti. Nel pomeriggio (ore 15) all’Arena Supercinema torna invece “Assalto al cielo”, la festa dedicata alle più piccole e ai più piccoli con i giochi di una volta, che arriva quest’anno alla quarta edizione.



Venerdì 26 aprile alle ore 19 l’incontro “Essere giovani al tempo della velocità della luce!” a cura della Rete degli studenti medi, che in piazzetta Nicoletti proporrà dibattito e concerto a seguire. Sabato 27 aprile un altro momento chiave della rassegna: alle ore 21 in biblioteca Baldini lo scrittore Loriano Macchiavelli presenterà in anteprima nazionale la sua nuova opera “Delitti senza castigo”, con lettura del brano “La strage di Casteldebole”.



Domenica 28 aprile un doppio appuntamento. Nel pomeriggio (ore 15) la rievocazione storica “Fantasmi nelle grotte”, con performance teatrale e visite guidate all’ipogeo pubblico di San Michele, per rivivere l’esperienza dei rifugiati santarcangiolesi durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Alle ore 21 la bottega Giorgetti, storico luogo d’incontro degli antifascisti locali negli anni del regime, ospita invece un omaggio al poeta e partigiano Gianni Fucci, scomparso lo scorso febbraio.



Lunedì 29, ancora alla bottega Giorgetti, è in programma un incontro-lezione sull’organizzazione combattente degli “Arditi del Popolo” (ore 21), mentre martedì 30 aprile alle 19 il torrione presso il parco “I Pratini” di via Ruggeri ospiterà una performance teatrale e un aperitivo che renderanno omaggio al partigiano Balilla Nicoletti, detto “Fafìn ad Jach”, nel luogo dove ha vissuto per tanti anni.



Mercoledì 1° maggio il gran finale con la Festa popolare dei lavoratori. A Mutonia torna infatti il “Workout Stage”, organizzato dall’Anpi di Santarcangelo insieme a Mutoid Waste Company e Collettivo Rumori Periferici: previsti concerti, dj set, esposizioni artistiche, area dibattiti, spazio bimbi e punti ristoro.

L'evento è ideato e realizzato dall’Anpi di Santarcangelo, in collaborazione con Luigi Cilumbriello e con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco Alice Parma che riunisce Amministrazione comunale, associazioni combattentistiche del territorio, istituzioni pubbliche, scuole e forze politiche locali.