A Rimini l'assemblea annuale degli Agricoltori Italiani Romagna

| 13:00 - 13 Aprile 2019

Convegno Cia Romagna (foto di repertorio).

Cia-Agricoltori Italiani Romagna svolgerà l’assemblea annuale dei soci in un’edizione aperta anche al pubblico. Per l’occasione, Cia Romagna ha invitato il professor Alessandro Sterpa, docente all’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo). Steppa approfondirà il tema dell’ “Unione Europea tra crisi e riforme: tra sovranismo, federalismo e globalizzazione”. L’avvio dei lavori è previsto per le ore 20,30, nella sala Energia del Centro congressi Sgr di Rimini (Via Chiabrera 34/D), martedì 16 aprile.



Aprirà l’assemblea, Danilo Misirocchi, Presidente Cia-Agricoltori Italiani Romagna. Farà il punto del percorso dei primi 16 mesi vissuti dall’Organizzazione nella dimensione romagnola, dopo la fusione avvenuta tra le Cia (Confederazione italiana agricoltori) delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Ribadirà gli obiettivi degli anni a venire del mandato in corso in un contesto sociale, politico, economico e ambientale in continuo movimento, caratterizzato da non poche criticità, che il settore primario deve affrontare da protagonista a 360 gradi: nei campi e nelle stalle, nei tavoli istituzionali. Dopo il dibattito, le conclusioni spetteranno a Cristiano Fini, Presidente Cia-Agricoltori Italiani Emilia Romagna.