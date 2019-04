Rimini, operazione ‘Oro Rosso’ contro i furti di rame in ambito ferroviario

Cronaca

Rimini

| 10:24 - 13 Aprile 2019

Furti di rame in ambito ferroviario.

E’ stato denominato “Oro Rosso” il servizio straordinario di controllo organizzato dalla Polizia Ferroviaria a contrasto di furti di materiale ferroso e soprattutto rame.

Sono state eseguite ispezioni ed accertamenti nelle attività adibite al recupero ed allo smaltimento di rifiuti, che potrebbero rivestire un significativo ruolo nella filiera del riciclaggio di rame di provenienza illegale, frutto di furti lungo le linee ferroviarie o perpetrati alle spalle di depositi adibiti alla custodia dei materiali ferrosi, con i prevedibili disagi e possibili anche disservizi che tali illeciti potrebbero causare al pubblico.

Gli agenti devono essere in grado di verificare, sul campo, tutti i passaggi delle diverse tipologie di materiale che transita per i depositi oggetto di verifiche; vengono dunque controllate le fatturazioni del metallo, le bolle di accompagnamento, i registri e le licenze possedute dai concessionari.

L’attività straordinaria di contrasto ha portato a controllare, a livello provinciale, nove siti tra rottamai, depositi lungo la linea ferroviaria e su strada, con l’impiego di sei operatori della Polizia Ferroviaria che hanno proceduto ad approfonditi accertamenti nei confronti di diverse persone. Hanno sottoposto a monitoraggio straordinario i luoghi e le situazioni ritenute a maggior rischio senza rilevare, tuttavia, alcuna anomalia. In particolare, nelle ditte sono stati esaminati i materiali lì presenti, quindi non solo i metalli ma anche i rifiuti e gli scarti da lavorazioni, nonché la corrispondenza tra registri e quanto effettivamente giacente.

Appare evidente che i costanti controlli, uniti alle operazioni straordinarie, hanno portato ad una significativa riduzione dei furti di rame in ambito ferroviario.